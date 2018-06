Une femme accouche dans le RER A, pass Navigo gratuit pendant 25 ans pour le bébé

Les faits se sont déroulés aux environs de 11h40. Ce lundi matin, une femme a accouché dans un train du RER A en gare d'Auber, à Paris. "Le train a été évacué dans la foulée et une quinzaine de personnes - secours et agents de la RATP - étaient présentes pour aider la maman", a annoncé le groupe ferroviaire à LCI.





La jeune maman et son bébé, un garçon, ont été conduits à la clinique la plus proche aux alentours de 12h et se portent bien. "Nous allons également offrir la possibilité au bébé de voyager gratuitement sur tout le réseau RATP jusqu'à ses 25 ans", a précisé le groupe.