Paris : il escalade un immeuble à mains nues pour sauver un enfant suspendu dans le vide

Une scène à peine croyable s'est déroulée le soir du 26 mai dans le XVIIIe arrondissement de Paris. Un petit garçon de quatre ans s'est retrouvé suspendu dans le vide, sur le bord de son balcon. La foule a commencé à se rapprocher pour voir ce qui se passe. Et parmi les passants, un homme n'a pas hésité à escalader la façade du bâtiment pour porter secours à l'enfant.



