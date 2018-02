Paris : le gérant d’un salon afro condamné à un an de prison ferme pour "traite d’êtres humains"

Les dix-huit employés du salon de coiffure afro du boulevard de Strasbourg, dans le 10ème arrondissement de Paris, ont obtenu gain de cause. Leur ancien patron a été condamné ce jeudi pour "traite d’êtres humains". Verdict : deux ans de prison, dont un an ferme et plusieurs milliers d’euros d’amende.





L’affaire ne date pas d’hier, en 2014, les salariés de ce petit salon avaient tiré la sonnette d’alarme en se lançant dans une grève. 17 d’entre eux étaient en situation irrégulière, tous travaillaient 10 heures par jour sans pause, six jours par semaine et pour un salaire de misère. Payés à la tâche (pour une manucure ou un défrisage, par exemple), ils recevaient environ 1,43 euro de l’heure, une somme qu'ils peinaient bien souvent à obtenir. Leur calvaire, ils l'ont détaillé lors d’un procès en décembre dernier, face à leur ancien "bourreau" : le gérant du salon "New York Fashion", Mohamed Bamba.





La présidente de la 31e chambre du tribunal correctionnel a jugé que les employés, en situation irrégulière, se trouvaient "en situation de vulnérabilité". Ils "ne pouvaient pas démissionner au risque de perdre des salaires non encore versés ou fréquemment retardés", a-t-elle ajouté.