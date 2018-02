Paris : le jeune homme qui rôdait près des lycées interpellé

Le jeune homme au comportement suspect qui avait été vu devant plusieurs lycées parisiens depuis 8 heures ce matin et qui était recherché a été interpellé en milieu d'après-midi, ont indiqué plusieurs sources à LCI. "Le suspect a été arrêté dans le 20e arrondissement de Paris", a fait savoir l'une d'elle.





En fin de matinée, la préfecture de police de Paris avait indiqué dans un communiqué que "depuis 8 heures ce matin, un homme a été aperçu devant plusieurs établissements scolaires de l’est parisien, où il a attiré l’attention par son comportement".





Les services de police tentaient depuis de l'interpeller et d'"élucider les motifs de sa présence et de son attitude", précisait la préfecture. Des consignes de vigilance avaient été diffusées auprès des chefs d'établissements. Il leur avait été recommandé de surveiller de très près les entrées et les sorties.





Selon nos informations, l'individu aurait été notamment aperçu près de lycées des 10e et 20e arrondissement de Paris.