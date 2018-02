Paris : meurtre sanglant dans les cuisines d’un restaurant de Montparnasse

Le crime se serait noué dans les cuisines d’une pizzeria parisienne. C’est dans cette pièce que le corps d’un homme a été découvert dimanche matin par les employés du restaurant "chez Jacob", avenue du Maine, a appris LCI de source policière, confirmant une information du Parisien.





Les policiers du commissariat du 14e, situé à 50 mètres de là, n’ont pu que constater le décès de la victime, poignardé au niveau du ventre et du visage, et gisant dans une mare de sang. Le couteau, qui aurait servi au meurtre, a été retrouvé dans l’évier. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme, qui était âgé de 25 ans et d’origine sri-lankaise, serait le cuisinier de l’établissement.