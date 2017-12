Trois personnes hospitalisées après avoir consommé des stupéfiants aux "Nuits Fauves", la discothèque parisienne fermée

Les faits se sont déroulés aux alentours de 3h dans la nuit de jeudi à vendredi. Deux jeunes femmes de 18 et 20 ans sont prises de malaises lors d'une soirée électro aux "Nuits Fauves", une célèbre discothèque du XIIIe arrondissement de Paris installée dans la Cité de la Mode et du Design. Selon un témoin sur place au moment des faits, une annonce est même faite dans l'établisement pour retrouver les amis d'une jeune fille qui aurait ingurgité du GBL (elle présente les mêmes effets du GHB, "la drogue des violeurs", mais se trouve plus facilement), substance connue des fêtards pour ses propriétés de désinhibition et d'euphorie.





Quelques minutes plus tard, les deux jeunes femmes sont prises en charge par le SAMU qui, vu leur état, décide de les placer en coma artificiel avant de les transporter à l'hôpital (pour l'heure, leur pronostic vital n'est plus engagé). Une troisième personne, un homme, a également été pris en charge par le Samu pour les mêmes raisons puis transporté à l'hôpital Necker.