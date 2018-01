Paris : un adolescent de 15 ans meurt poignardé dans une rixe entre bandes

Un adolescent de 15 ans est lui aussi mort poignardé mais, cette fois-ci, après une rixe entre deux bandes. Les faits se sont déroulés dans le XIe arrondissement de Paris, lorsqu'une trentaine de personnes se sont opposées dans le quartier de la rue de la Roquette en début de soirée, vers 19 heures, explique une source proche du dossier à LCI.





D'après Le Parisien, une bande de ce quartier de la Roquette (XIe) en a affronté une autre venue du XIXe arrondissement de la capitale. Toujours selon le quotidien, la jeune victime a été transportée dans un état critique à l’hôpital de la Salpêtrière où elle est décédée.





D'après nos informations, l'adolescent était originaire du XIXe arrondissement et se serait interposé au cours de la bagarre pour "calmer le jeu" et "se serait alors pris le coup de couteau", nous confie encore une source proche du dossier. Deux personnes ont été interpellées puis placées en garde à vue et une enquête de flagrance a été ouverte pour meurtre.