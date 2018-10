Paris : un homme se noie après avoir tenté de voler un téléphone portable

Il était aux alentours de 4 heures du matin dimanche lorsqu'un homme de 27 ans s’est fait agresser par deux individus alors qu'il marchait au bord du canal de l’Ourcq, dans le XIXe arrondissement de Paris. Ses agresseurs ont tenté de lui dérober son téléphone portable.





Cherchant à se défendre, le jeune homme a poussé l’un des deux hommes, qui est tombé dans le canal. Pendant que l’autre prenait la fuite, le jeune homme a sauté à l’eau pour porter secours à l’individu qui quelques instants plus tôt, avait essayé de lui voler son téléphone. Le jeune homme a réussi à sortir de l’eau son agresseur mais il était malheureusement trop tard : l’individu âgé d’une trentaine d’années, était déjà mort, apparemment noyé.





Le 2e district de la police judiciaire a été saisi de l’affaire. Une enquête a été ouverte pour pour violence volontaire ayant entraîné la mort. Ce lundi, une autopsie aura lieu et devrait permettre d’en savoir plus sur les circonstances du décès et sur l’alcoolémie de la victime qui n’a toujours pas été identifiée.