Pas-de-Calais : un homme tué par un gendarme, le militaire mis en examen

La situation s'est enflammée, cette nuit, dans deux communes du Pas-de-Calais, après la mort d'un jeune homme, tué par un gendarme. Plusieurs feux de palettes et de pneus ont été déclenchés. Une dizaine de véhicules à Billy-Montigny et à Montigny-en-Gohelle, deux communes situées près de Lens, ont été incendiées durant la nuit. Ce samedi, le calme semble revenu et selon l'AFP, le militaire a été mis en examen pour "violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner", a annoncé samedi le parquet de Béthune.





Le militaire, né en 1980, a été placé sous contrôle judiciaire, conformément aux réquisitions du parquet. Il avait fait usage de son arme à feu alors que l'homme tentait de fuir, lors d'une opération visant à interpeller trois suspects dans une enquête pour vols et cambriolages, d'après la même source.