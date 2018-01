Passagers ivres : un TGV dérouté à Lyon, 30 d'interpellations et un voyage très mouvementé

C'est la SNCF elle même qui a demandé l'arrêt, non prévu, de ce TGV en gare de la Part-Dieu ce samedi en début de matinée. Plusieurs dizaines de passagers sont impliqués dans des troubles survenus à bord d'un train qui devait relier Paris à Evian-Les-Bains. Le contrôleur aurait été dépassé par les désordres survenus à bord de ce TGV parti de Paris à 7h11 (TGV 6501), notamment des passagers décrits comme "excités" et "alcoolisés pour certains" . Une centaine de perturbateurs appartenant à un groupe de 200 personnes sont en cause, 30 ont été interpellés. Les incidents ont notamment eu lieu dans la voiture bar.

La SNCF a alors demandé l'arrêt imprévu du train et d'importants moyens policiers mais aussi des militaires de la force Sentinelle , des policiers municipaux, des membres de la police ferroviaire et des médecins du Samu ont été déployés sur place provoquant des retards "d'environ deux heures " sur la ligne.