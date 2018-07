Pau : cinq morts dont un enfant dans un incendie volontaire la nuit dernière, la mère retrouvée ligotée

"Il y avait deux couples dans l'appartement [et] un enfant. En fait d'incendie, quelqu'un aurait mis le feu à un canapé, les voisins voyant de la fumée ce matin ont alerté les pompiers. Il semblerait qu'il y avait un différend familial qui a tourné au massacre. On ne sait rien de plus", a indiqué Jean-Paul Brin, premier adjoint à la mairie de Pau.





Selon la voisine interrogée par l'AFP, l'appartement était occupé par un couple franco-espagnol, parents d'un enfant de deux ans. L'homme était français. Sa femme, une Espagnole d'une trentaine d'années, était professeure. Les parents de la jeune femme, des Espagnols de Saragosse, étaient venus leur rendre visite à Pau. "Une grosse dispute a éclaté à 5h du matin, j'ai entendu des cris d'enfants", a témoigné cette voisine.





D’après nos informations, une des cinq victimes a été retrouvée ligotée. Il s'agit de la mère de famille. Selon des voisins interrogés par le quotidien Sud Ouest, "les disputes étaient fréquentes au sein du couple". Selon un collègue de l'épouse, interrogé par le quotidien, elle aurait récemment porté plainte pour violences contre son mari. Des autopsies devraient avoir lieu dans les prochains jours. La police-judiciaire de Pau est en charge de l’enquête.