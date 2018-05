Homme battu à mort à Pau : deux jeunes de 16 et 17 ans mis en examen pour homicide volontaire

Au moment des faits survenus en "plein jour" et dans un "quartier fréquenté", de très nombreux témoins étaient présents et ont pu être auditionnés. Selon ces témoignages, "la victime venait fréquemment au quartier Saragosse où elle jouait au football avec les habitants du quartier", a-t-elle expliqué. La veille des faits, l’homme aurait eu une première altercation avec des jeunes du quartier pour un motif qui n’est pas connu.





"Le jour des faits, une nouvelle altercation" a opposé "la victime et plusieurs jeunes". "Des témoins décrivaient l’un des agresseurs comme ayant empoigné la victime et l’ayant très violemment projeté sur le mur de la caserne des pompiers, a poursuivi Mme Gensac. Sa tête heurtait fortement le mur et il s’écroulait immédiatement. Il n’avait par la suite plus aucune réaction tandis que certains de ses agresseurs les plus violents lui portaient de nombreux et violents coups au sol". Des objets – comme des morceaux de chaise et un tuteur en plastique – dont se seraient servis les agresseurs ont été saisis.