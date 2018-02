Un petit crâne découvert sur une plage bretonne réveille le souvenir de l'affaire Godard

En 1999, Yves Godard, un médecin de Caen, avait embarqué au port de Saint-Malo sur un voilier de location avec sa fille Camille de 6 ans, son fils Marius de 4 ans et peut-être son épouse Marie-France. Il n'a jamais été certain que celle-ci ait participé à cette funeste sortie. Des mois plus tard, en 2000, le crâne de Camille a été repêché par un chalutier dans la baie de Saint-Brieuc, proche de Plérin. En 2006, un fémur également repéché en mer a été identifié comme étant celui du médecin.