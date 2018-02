Pierre Agnès, le patron de Quiksilver disparu en mer est mort

"C’est avec une profonde tristesse que nous confirmons aujourd’hui que les efforts de recherche et de sauvetage n'ont pas permis de retrouver notre PDG, Pierre Agnes, disparu en mer depuis mardi matin. Toute la famille de Boardriders et les milliers de personnes que sa disparition a touchés à travers le monde pleurent cette perte tragique. Nos pensées et nos prières vont à sa femme, ses enfants, sa famille et ses amis dans cette période extrêmement difficile".