Plusieurs affrontements ont éclaté autour du Parc des Princes après la victoire du PSG sur l’Étoile Rouge de Belgrade

Un reporter du Parisien affirme en effet avoir vu plusieurs centaines de personnes courir autour de l’enceinte et prendre part à des bagarres. Un individu, identifié comme étant "probablement un supporter serbe", a ainsi été roué de coups, porte de Saint-Cloud, mitoyenne au stade. Rapidement, une brigade de CRS a tenté d’intervenir, essuyant alors des jets de pétards, de fumigènes et d’autres projectiles variés, auxquels elle a répondu avec des gaz lacrymogènes. Selon l’AFP, entre 300 et 400 individus cagoulés ont participé à ces échauffourées. Qui se sont terminées au bout d’une longue demi-heure.