Pourquoi les rats pullulent à Paris ?

Les rats sont devenus beaucoup plus nombreux et plus visibles qu'auparavant. Mais encore, ils sont remontés en surface. Pour cause, les grands travaux, les crues fréquentes, les poubelles transparentes et la nourriture abondante dans les villes. Face à ce phénomène, Paris a décidé d'investir 1,5 million d'euros dans de nouveaux pièges mécaniques et dans la recherche.



