"Pourquoi une petite fille de 3 ans meurt d'une grippe en 2018 ?" : la famille de Lissana va porter plainte

"On verra demain", aurait-il répondu par téléphone, refusant ainsi d'envoyer les secours au domicile de la famille. "Je ne sais pas à quoi sert le Samu", s'est encore interrogé l'homme endeuillé. Et de continuer : "S'il ne se déplace pas dans ces cas-là, quand est-ce qu'il va se déplacer ? Pour moi, Lissana n'aurait pas dû mourir. Je suis dans la haine [...] pourquoi une petite fille de 3 ans meurt d'une grippe en 2018 ? Obligatoirement, il y a eu des manques, de la négligence et du laxisme. C'est pour ça que nous allons porter plainte", a-t-il encore témoigné sur RTL.