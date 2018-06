Prise d'otages à Paris : le forcené transféré à l'infirmerie psychiatrique

Ses motivations restent encore "floues". L'homme de 26 ans qui a été interpellé mardi soir après une prise d'otages de quatre heures dans un immeuble du Xe arrondissement de Paris a été transféré dans la nuit à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, a indiqué une source judiciaire à LCI. Sa garde à vue a par conséquent été levée.





Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "enlèvement et séquestration sans libération volontaire", "violences avec arme, détention d'arme, menace de crime ou de délit" et "tentative d'homicide volontaire", après l'interpellation de cet individu lors de l'assaut lancé vers 20h par la brigade de recherche et d'intervention (BRI) dans cet immeuble de la rue des Petites Ecuries. Le forcené tenait alors un couteau sous la gorge d'une femme prise en otage, qui était aspergée d'essence, et la BRI a réussi à le maîtriser sans que la femme soit blessée. L'autre personne retenue, un homme, avait été menotté.