Prise d'otages dans le Xe arrondissement de Paris : l'individu interpellé, les otages sains et saufs

PRISE D'OTAGE - Un forcené qui retenait plusieurs otages a été interpellé ce mardi par la BRI (Brigade de recherche et d'intervention) et placé en garde à vue. Les otages sont sains et saufs. L'un d'entre eux, légèrement blessé, était parvenu à se libérer vers 17h45. Aucune notion terroriste n'a été évoquée.