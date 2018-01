Prison de Borgo : l'agresseur présumé de deux surveillants mis en examen pour "tentatives d'assassinat"

Interrogée sur l’état de santé des deux surveillants, toujours hospitalisés, la magistrate informe qu’il serait "stable" et précise qu’il n’’y a "jamais eu de pronostic vital engagé comme cela a pu être dit". "Les deux victimes ont bénéficié, à ce stade, pour le premier surveillant blessé, de 15 jours d’ITT, et pour le second, de 45 jours d’ITT, ces jours d’ITT étant fixés sous réserve d’éventuelles complications à venir". Conscients, les deux surveillants ont pu être interrogés sur les faits dont ils ont été victimes.





Morad A., lui, a quitté la Corse pour être écroué sur le continent. Morad D. purge actuellement une peine de huit ans de prison, prononcée en appel en 2015, pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.