Projet d'attentat déjoué : un homme ayant fait allégeance à Daech mis en examen à Paris

Didier Lauga, le préfet du Gard a présenté dans les colonnes de Midi-Libre les chiffres de la concentration de cellules djihadistes dans son département et sa région : "Dans le département du Gard, nous avons autant de personnes radicalisées que dans l'Hérault... pour une population générale moindre. Au niveau national, le Gard se situe au 4e rang des départements les plus radicalisés". Et d'affirmer que "la zone de défense sud, qui comprend les régions Occitanie et Provence-Alpes-Côtes d'Azur, représente plus de la moitié des affaires terroristes. Près de 54 %. C'est considérable", indique le préfet du Gard.





Début janvier, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb affirmait qu'en 2017, vingt attentats avaient été déjoués en France. En tout, deux attentats revendiqués par le groupe Etat islamique (EI) ont été commis en France l'an dernier : le 20 avril dernier, sur les Champs-Élyséesà Paris et le 1er octobre à la gare Saint-Charles à Marseille. Ils ont fait trois morts. Depuis le 7 janvier 2015, et l'attaque contre l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo et le magasin Hyper Cacher, les attentats djihadistes ont généré en France 241 morts.