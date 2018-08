Projets d'attaques anti-musulmanes : le fondateur du groupuscule assure que l'AFO n'est pas islamophobe

Circulez, il n'y a rien à voir. C'est – en substance – le discours de Guy Sibra, ce mercredi dans les colonnes du Parisien. Un mois après sa mise en examen pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle", le fondateur du groupuscule Action des forces opérationnelles (AFO) s'est exprimé dans les colonnes du journal pour donner sa version des faits.





"Une mise en examen ne signifie pas culpabilité", assure au quotidien cet ancien policier de 65 ans. Et de présenter l'AFO, qui selon lui n'est "pas un groupe d’ultradroite." "Nous, notre objectif, c’est de rassembler des gens de tous bords et toutes confessions pour des formations pratiques (…) en vue d’événements que nous ne maîtrisons pas." Parmi eux ? "Le terrorisme, bien sûr, mais aussi les guérillas urbaines, les attaques à domicile." Au sein de l'AFO, Guy Sibra l'assure, il y a "des mélenchonistes, des centristes, des juifs, des chrétiens, des musulmans et même un imam ! Nous ne sommes pas islamophobes. La plupart d’entre eux sont des retraités de la police, de la gendarmerie ou de l’armée."