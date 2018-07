Quel rôle Alexandre Benalla joue-t-il dans l'entourage présidentiel ?

Les parlementaires s'interrogent sur le rôle précis qu'occupe Alexandre Benalla dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Le porte-parole de la présidence assurait le 19 juillet 2018 que l'homme avait été "mis à pied pendant quinze jours" et "démis de ses fonctions en matière d'organisation de la sécurité des déplacements du président". Les vidéos prouvent toutefois qu'après cette mise à pied qui a pris fin le 20 mai 2018, Alexandre Benalla a continué d'apparaître aux côtés du président de la République.



