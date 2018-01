Qui est Jonathann Daval, le mari et meurtrier présumé d'Alexia Daval ?

Jonathann Daval, qui avait jusqu'à présent nié "toute implication dans le décès de son épouse", a avoué ce mardi l'avoir tué. C'est le mari lui-même qui avait prévenu les gendarmes de la disparition de sa femme en octobre dernier. Mais que sait-on de cet homme de trente-quatre ans, décrit par ses proches comme calme et apparemment sans histoire ?



