Qui est Sand Van Roy, l'actrice qui accuse Luc Besson de l'avoir violée ?

Elle accuse de viol l'un des réalisateurs et producteurs français les plus célèbres. L'actrice belgo-néerlandaise Sand Van Roy a porté plainte pour viol le 18 mai contre Luc Besson, avec qui elle avait récemment collaboré, notamment dans les films Taxi 5 ou Valérian et la cité des mille planètes. Le cinéaste, lui, nie les faits et indique se tenir à la disposition de la police judiciaire.





Née en 1990, Sand Van Roy commence une carrière de mannequin avant de se produire en stand-up à New York, à Amsterdam et en France, indique sa biographie IMDb. Elle a notamment assuré les premières parties des humoristes Mathieu Madénian et Gad Elmaleh, ajoute VSD. Après les planches, la comédienne continue à l'écran. Elle tourne d'abord dans plusieurs courts-métrages, et dans des séries, comme Virgin (2016), Genius (2017) ou What’s Up France (2017). Dans cette dernière série, ainsi que dans "L’Euro 2016, ça déchire", elle travaille également comme scénariste.