Réchauffement climatique : quelles conséquences sur le vin de 2050 ?

D'ici 2050, les températures augmenteront de deux degrés dans l'Hexagone. Cette situation inquiète notamment les viticulteurs et les producteurs de vins dans le sud-ouest. En effet, le réchauffement climatique a un impact direct sur le goût de vin. Alors, comment produire du vin de Bordeaux sous une chaleur presque andalouse ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.