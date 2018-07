Rédoine Faïd de nouveau en cavale

Après l'évasion spectaculaire survenue ce dimanche 1er juillet 2018 dans la prison de Réau, quatre hommes, dont Rédoine Faïd, sont toujours recherchés par les forces de l'ordre. Ces derniers ont mis en place un important dispositif pour intercepter le braqueur multirécidiviste et ses complices. Actuellement, toutes les polices de France, 650 gendarmes et deux hélicoptères traquent les quatre hommes dans les Hauts-de-France et l'Île-de-France ainsi que dans les principaux aéroports du pays.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/07/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.