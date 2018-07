Redoine Faïd en cavale : le fugitif est toujours en fuite malgré un itinéraire 100% local

Il y a près d'un mois, Redoine Faïd s'évadait de la prison de Réau, en Seine-et-Marne. Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, détaillera lundi 30 juillet 2018 les résultats de l'enquête sur les failles de l'administration pénitentiaire dans cette affaire. Et pour cause, le braqueur multirécidiviste est toujours dans la nature bien que son ADN ait été retrouvé à Sarcelles quelques jours plus tôt. Redoine Faïd reste un fantôme introuvable pourtant plus que jamais à portée de main. D'ailleurs, sa cavale est 100% française.