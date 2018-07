Rédoine Faïd : la grande évasion

L'opération n'aura duré que dix petites minutes. En effet, ses complices n'ont eu besoin que de ce court laps de temps pour poser un hélicoptère dans la cour de la prison de Réau, aller chercher Rédoine Faïd et repartir aussitôt. Le braqueur multirécidiviste s'est visiblement offert les services d'un commando manifestement bien renseigné et surentraîné. À noter que Rédoine Faïd n'est pas à son premier coup d'essai. En effet, il avait déjà tenté de s'évader en 2013.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/07/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.