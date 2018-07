Redoine Faïd s'évade de la prison de Réau : un représentant syndical dénonce le sous-effectif et les failles de sécurité

Cette prison de haute sécurité, entrée en service il y a moins de sept ans, devrait être l'un des établissements pénitentiaires les plus sûrs du pays, mais n'est en réalité pas sans faille. L'hélicoptère à bord duquel s'est évadé le gangster a ainsi pu se poser dans la cour intérieure, réservée au personnel et dépourvue de filets anti-aériens. "C'est le seul endroit de l'établissement où il n'y a pas de filet anti-aérien", souligne Martial Delabroy. "Notre organisation syndicale l'a déjà signalé il y a quelques années. Rien n'a changé", regrette-t-il.





Depuis cette cour, aucun dispositif de surveillance ne pouvait intervenir à distance. "Dans les prisons, seuls les miradors sont armés. Déjà, nous ne tirons pas sur les hélicoptères, on ne va pas tirer sur un hélicoptère (avec le risque) qu'il s'écrase sur un bâtiment et fasse je ne sais pas combien de victimes", rapporte le délégué syndical. Et dans tous les cas, "les miradors n'avaient aucun visu sur l'hélicoptère. Il s'est posé entre deux bâtiments, les miradors n'ont rien vu du tout."