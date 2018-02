"Répondez-nous !" : l'appel des parents d'Arthur Noyer à Nordahl Lelandais pour connaître la vérité

"Nous attendons qu’il fasse pareil pour Arthur Noyer. C’est pour cela que nous lui lançons cet appel. Répondez-nous ! Répondez à la justice, Monsieur Lelandais", implorent ainsi Cécile et Didier Noyer, les parents du caporal de 23 ans, ainsi que Quentin, son frère, par le biais de l'avocat. "Ce que l’on attend, c’est que cette partie d’humain en lui se réveille. On est prêt à tout entendre. Mais qu’il nous dise très rapidement ce qui est arrivé. Car chaque jour qui passe est un jour de souffrance supplémentaire pour la famille d’Arthur. Et cela devient véritablement insupportable. Nous attendons donc ses révélations. (...) Si ce n’est pas lui qui a tué Arthur, qu’il nous apporte les éléments qui pourraient le disculper. Si la piste Lelandais doit se refermer, on voudrait qu’elle se referme vite. Afin que l’on puisse concentrer les recherches sur d’autres personnes", demande la famille du chasseur alpin décédé.





Dans cette affaire, Nordahl Lelandais, a été entendu le 5 février dernier par les juges d'instruction de Chambéry enquêtant sur la mort du jeune militaire, pour la première fois depuis sa mise en examen le 20 décembre dernier. Un rapprochement avait été fait notamment grâce à la téléphonie entre le suspect et le militaire disparu. Les deux téléphones du premier "avaient déclenché entre 23H48 et 3H41 les mêmes relais" que celui du caporal Noyer, qui était semble-t-il monté dans un véhicule non identifié.