Retour en images sur la traque de Salah Abdeslam

Salah Abdeslam a été arrêté le 18 mars 2016 dans le quartier de Molenbeek, à Bruxelles. La traque du seul survivant des attentats du 13 novembre 2015 a duré quatre mois. Les moyens mis en place pour cette chasse à l'homme ont été colossaux. Retour en images sur l'enquête au long cours et la traque du seul homme encore capable d'apporter des réponses aux familles des victimes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/02/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 février 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.