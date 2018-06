Rhône : deux fillettes retrouvées mortes dans leur lit dans une gendarmerie, la piste d'un différend familial étudiée

Les causes de la mort sont pour l’instant inconnues et l’examen médical visuel ne permet pas de repérer des traces de coups ou des ecchymoses. Le parquet a ouvert une enquête. Les investigations ont été confiées à la section de recherches de Lyon. Une autopsie est en cours. Le père a été entendu, et les témoins ont défilé auprès des enquêteurs, jusque tard dans la nuit, dimanche soir.





Selon nos informations, l’enquête s’oriente sur l’environnement familial. Toutes les hypothèses sont ouvertes : intoxication, empoisonnement... Mais la première piste étudiée dimanche soir par les gendarmes était celle de la mère qui aurait empoisonné ses filles sur fond de différend familial. Selon RTL, son mari voulait la quitter.