Rixe à Calais : treize migrants blessés dont quatre entre la vie et la mort

De très graves incidents ont éclaté à Calais ce jeudi après-midi. Une rixe entre migrants érythréens et afghans a fait au moins treize blessés. Quatre d'entre eux, blessés par balles, sont entre la vie et la mort. La préfecture a par ailleurs indiqué qu'une enquête a été ouverte. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb doit se rendre sur place ce jeudi soir.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/02/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.