Trois enfants décédés après s'être noyés dans un lac en Saône-et-Loire

Les enfants auraient voulu se rafraîchir les jambes dans l'eau du lac, dans cette base de loisirs où il est interdit de se baigner, et auraient glissé, selon le quotidien local. Les trois frères et sœurs auraient ensuite coulé à pic dans une eau à 10°C qui atteint 4,50 mètres de profondeur. Les pompiers les ont repêchés à une distance de 5 à 6 mètres du bord et ont tenté de les ranimer sur place, en vain. 37 pompiers et 9 plongeurs ont été mobilisés pour secourir les enfants.