Sauvetage dans l'Himalaya : l'alpiniste française Elisabeth Revol dénonce la lenteur des secours dans le Nanga Parbat

Il était 23h10, heure pakistanaise, quand Élisabeth Revol a envoyé son SOS à son ami et routeur Ludovic Giambiasi, à son mari Jean-Christophe et à la femme de Tomek, Anna. En tout, ce sont une centaine de messages qui sont échangés dont certains perdus en route, avant que son appareil GPS ne s'éteigne. L'alpiniste ne sera donc tenue au courant que de l'essentiel : les consignes à suivre en fonction de son état et la progression des secours.





Et c'est depuis Gap, en France, que Ludovic Giambiasi a coordonné les bonnes volontés et les compétences internationales des secours qui ont rencontré "des freins et des problèmes", a déploré ce dernier. Selon lui, il y a eu des "mensonges de certains Pakistanais" sur la "disponibilité, la réservation et les capacités des hélicoptères" à monter ou non chercher Tomek à plus de 7.000 m d'altitude. Puis lorsqu'il a été question d'aller chercher Élisabeth Revol, descendue jusqu'à 6.300 m par ses propres moyens, puis le retour au camp de base avec l'aide des Polonais Denis Urubko et Adam Bielecki.