Savoie : un skieur se tue après une chute en hors piste

"Le jeune homme n'a semble-t-il pas aperçu la barre rocheuse qui se trouvait non loin et a fait une chute d'une centaine de mètres", ont indiqué les secouristes de la CRS de Courchevel, qui n'ont pu que constater le décès du trentenaire. C'est son ami qui a donné l'alerte en découvrant le corps inanimé du skieur en contrebas. Ce dernier a été hélitreuillé sain et sauf par les secours en montagne. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l'accident.