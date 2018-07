Seine-et-Marne : un couple de policiers agressé en dehors de son service, Macron lui apporte son soutien

Un couple de policiers a été pris pour cible et frappé en pleine rue mercredi à Othis (Seine-et-Marne), a appris LCI ce jeudi, confirmant une information de RTL. Une agression condamnée dans la soirée par Emmanuel Macron. Selon les premiers éléments de l'enquête, le couple allait chercher sa fille chez la nounou avant de rentrer à son domicile lorsqu'un véhicule est arrivé à sa hauteur. Les deux personnes à l'intérieur de la voiture seraient alors sorties et s'en seraient pris au couple.





Les deux policiers, qui étaient hors service, auraient été roués de coups sous les yeux de leur enfant. Selon nos informations, un voisin serait intervenu et se serait interposé, mettant en fuite les deux individus. La policière, qui exerce à Aulnay-sous-Bois, a indiqué aux gendarmes avoir reconnu son agresseur et avoir eu affaire à lui dans le passé. Elle a ajouté qu'il l'avait déjà menacée. Le couple de policiers a ensuite été transporté à l'hôpital. Une ITT de plus de 8 jours a été prescrite au policier et une ITT de moins de 8 jours à sa compagne.





Une enquête pour violences volontaires a été ouverte par le parquet de Meaux et confiée à la DRPJ Versailles et à la PJ de Meaux.