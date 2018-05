Seine-Saint-Denis : un homme poignardé à mort devant une épicerie, 2 suspects en garde à vue

Une funeste escapade nocturne. Dimanche soir, peu avant minuit, un homme de 41 ans se rend dans une épicerie de Romainville (Seine-Saint-Denis), soucieux d’acheter des boissons pour ses invités. Une fois sur place, il est pris à parti par un groupe de 10 individus originaires d’une cité avoisinante. Le ton monte rapidement. Ils "se sont disputés dehors", raconte un témoin à l’AFP. Lequel a tenté de les séparer mais en vain. "Les jeunes ont utilisé des lacrymos, ça me brûlait les yeux. Le temps que j'aille me les nettoyer, ils étaient partis plus loin dans la rue". Selon une source policière citée par l’AFP, c’est à ce moment que la victime a été poignardée "au niveau du cœur". Puis laissée inerte sur le trottoir. Elle succombera à ses blessures une heure plus tard.