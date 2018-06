Seine-Saint-Denis : le principal d'un collège visé par une plainte pour agression sexuelle

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 24 au 25 mai. En état d'ébriété, le principal du collège international de Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis et son adjoint gestionnaire se sont introduits dans la chambre de l'une des deux assistantes d'éducation, affectée à la surveillance de nuit dans l'internat, et ont eu des gestes déplacés à son encontre. Auparavant, ils avaient tenté de pénétrer de force dans la chambre de la première.





Une plainte a été déposée le lendemain pour agression sexuelle et une enquête a été ouverte pour violation de domicile et agression sexuelle, a indiqué le parquet de Bobigny à LCI, confirmant une information du Parisien et de France Bleu.