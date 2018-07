Seine-Saint-Denis : un commerçant tué lors d'une "attaque à la diligence" à la sortie de l'A86 à Aubervilliers

Tout s'est passé extrêmement vite. Lundi soir, un homme de 39 ans a été abattu lors d'une attaque à main armée perpétrée à la sortie de l’autoroute A86 à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Aux alentours de 21 heures, une voiture dotée d'un gyrophare oblige une camionnette à s'arrêter à la sortie de l'A86, prétextant un contrôle de police. A bord du véhicule, deux commerçants qui tenaient un stand d'art et d'artisanat à Japan Expo, la manifestation qui s'est déroulée le week-end dernier au Parc des expositions de Villepinte.





Un commando, composé de cinq hommes cagoulés, lourdement armés et vêtus de gilets pare-balles siglés "police", prend alors d'assaut le véhicule et braque les deux hommes, également mis en joue par deux autres complices à scooter. Selon nos informations, la victime a essayé de tenir tête à ses malfaiteurs et un projectile a touché sa cuisse, lui sectionnant l'artère fémorale. Transporté à la Pitié-Salpêtrière, l'homme est décédé dans la nuit des suites de ses blessures.