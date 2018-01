Aulnay-sous-Bois : un policier frappé lundi soir dans la cité des 3000

Pour "calmer la situation", son collègue a dû utiliser son arme de service à deux reprises, précise l’une des sources. Deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue à la suite de cette agression, intervenue quelques heures après celle filmée et diffusée sur les réseaux sociaux de deux autres policiers à Champigny-sur-Marne, lors de la nuit du Nouvel An.