"Sensation seeker", narcissique, en quête de célébrité... qui est Rédoine Faïd, le braqueur recherché par toutes les polices de France

Sauf qu’en 2010, Rédoine Faïd est soupçonné de tremper aussi dans une attaque à main armée à Villiers-sur-Marne, qui tourne court : une policière municipale, Aurélie Fouquet, est tuée. Si Rédoine Faïd ne semble pas impliqué directement dans l'homicide, les enquêteurs soupçonnent le gangster retraité, reconverti en bête médiatique, d'être le "cerveau" du braquage avorté. Il est arrêté en 2011. Lors de son procès en 2016, il sera acquitté du chef d’accusation d’homicide, mais est condamné à 18 ans de réclusion pour avoir préparé le braquage.





Entre temps, le 13 avril 2013, il s’évade de la prison de Lille-Sequedin, à coup de prise d’otages et d’explosifs. Un mandat d’arrêt européen est émis dans la journée, Interpol le recherche dans 190 pays. La cavale dure un mois et demi. Il est interpellé, le 29 mai, dans un B&B Hotels en Seine-et-Marne. Il est incarcéré à Fleury-Mérogis. En mars 2017, il est jugé pour son évasion et la prise d’otages, et est condamné à 10 ans de réclusion. Pendant son procès, il invoque un "appel de la liberté", et motive son évasion par le désir de revoir son père mourant, et redit le sentiment d'injustice de payer pour un crime qu'il dit n'avoir pas commis. En octobre 2017, il écoppe aussi de 18 ans de prison dans l'attaque d'un fourgon blindé dans le Pas-de-Calais, perpétré en 2011.





Rédoine Faïd a fait appel de deux condamnations, l'évasion de 2013 et l'attaque qui a coûté la vie à la policière municipale. Mais cela ne le sert pas. En avril 2018, la cour d’Assises de Paris porte à 25 ans de réclusion la peine de 18 ans pour le braquage avorté qui a conduit au décès de la policière.