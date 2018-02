SEPT A HUIT - "Ce n'est pas possible" : le frère de Nordahl Lelandais reste convaincu de son innocence

Son frère, Sven, lui, a quitté la région de Pont-de-Beauvoisin depuis la médiatisation de l'afffaire, et ce, afin d'échapper aux menaces anonymes dont il faisait l'objet. Il travaille désormais dans une station de ski, dans un restaurant d'altitude.





Il a appris les aveux de son frère par les médias, mais a encore du mal à y croire : "Ce n'est pas possible", raconte-t-il devant les caméras de Sept à huit. C'est pour cela qu'au mois d'avril, je compte aller le voir pour lui demander exactement ce qu'il s'est passé, point par point, et avoir la vérité vraie. Jamais je ne me serai douté de ce qu'il en est." "Je lui ai parlé deux fois avant de venir en saison, c'était en novembre et je n'ai pas pu déceler quoi que ce soit. Il était fermé, très fermé" ajoute Sven.





En plus de sa mise en examen pour le meurtre de la petite Maëlys, Nordahl Lelandais est mis en examen pour l'assassinat d'Arthur Noyer, un caporal de 23 ans disparu en avril 2017 à Chambéry, et dont le crâne a été découvert en septembre à Montmélian, en Savoie.