SEPT À HUIT - Frères ennemis ? Le combat d'Irène et Michel Brunel après la mort de leur fils

FAMILLE BRISÉE - A plus de 90 ans, Irène et Michel Brunel se battent pour que l’assassin présumé de leur fils Jean-Claude soit jugé et condamné. La particularité dans cette affaire, c’est que le suspect n’est autre que l’autre fils du couple Dominique, le frère aîné de la victime. Pour quelle raison s’en serait-il pris à son frère ?