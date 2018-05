VIDÉO - Meurtre d’Angélique : "On se sent trahi, trompé, abusé"

"On a des interrogations, de la colère". Carine, voisine de la famille de petite Angélique, tuée le 25 avril dernier, ne comprend toujours pas comment ce drame a pu survenir dans la petite ville de Wambrechies (Nord) où tout le monde se connaît. Car David Ramault, le meurtrier de l’adolescente, était un visage connu du quartier et apprécié de tous, venant "tous les vendredis jouer au football avec les gamins" de son ancien quartier. "On se sent trahi, trompé, abusé", clame ainsi la mère du petit garçon qui a mené les enquêteurs jusqu’à ce dernier.