SEPT À HUIT - "Quelqu'un de doux et compréhensif" : le premier amour de Nordahl Lelandais se confie

"C’était quelqu’un qui me faisait rire. C’était une belle personne, qui rigole, qui est toujours avenant … On avait nos cercles d’amis, on sortait, on allait au lac, on faisait nos balades, c’était une relation magnifique", raconte la jeune femme, qui a partagé le quotidien de l'ancien maître-chien, intégré sa famille et qui est également resté son amie, même après leur séparation.