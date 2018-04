SEPT À HUIT - Son fils Teddy est mort dans le drame de Millas : quatre mois après, la douleur et les questions de Sandra

Son récit est bouleversant. Quatre mois après le drame de Millas - qui a fait six morts en décembre dernier - Sandra a accepté de raconter son deuil et ses interrogations sur cet accident entre un bus scolaire et un train. A bord du bus - percuté au passage à niveau n°25 de Millas - son fils, Teddy, est très grièvement blessé. L'enfant est placé en réanimation. Sa mère attendra plusieurs heures pour avoir des nouvelles. Finalement, la gravité des blessures est telle que les médecins signifient à Sandra qu'il n'y a plus aucun espoir de sauver Teddy. Son cerveau est , notamment, en partie détruit. Le 18 décembre, Teddy est "débranché." "On n'a rien pu faire", témoigne sa mère, dévastée.





Pour la première fois depuis le drame, Sandra a accepté de parler à une télévision pour raconter ce drame mais aussi mieux comprendre les circonstances de celui ci.