Série noire dans le Nord : un nouveau phoque retrouvé mort, décapité sur une plage

La série noire continue sur les plages du Nord. Le corps d'un phoque a été retrouvé mutilé sur la plage de Gravelines dimanche, selon l’ONG de défense des océans Sea Shepherd France. C’est la quatrième mort suspecte de cet animal marin depuis janvier.





L’association explique que le mammifère a été décapité, sa queue et ses nageoires sectionnées et son épaule perforée. "A ce stade, on ne peut pas dire si ces mutilations ont été faites ante ou post mortem ni si l'animal est mort des suites de ces mutilations ou s'il a été capturé dans un filet de pêche", écrit Sea Shepherd sur sa page Facebook, photos de l’animal mort à l’appui.