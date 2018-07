Sète : en route pour les vacances, une camionnette arrêtée avec 4 tonnes de surcharge sur l'A9

Le coffre plein, la galerie qui déborde de sacs et de valises et, pour finir, un colis ultra volumineux accroché à l'arrière du véhicule ! Les gendarmes ont intercepté une camionnette qui circulait dans la nuit du 2 au 3 juillet sur l'autoroute A9 avec une incroyable surcharge : 4 tonnes de plus que ce qui est autorisé. Le véhicuel - en route pour le Maghreb a été intercepté lors d'une opération de contrôle du poids des véhicules à Poussan, au niveau du péage de Sète rapporte France 3. Plusieurs autres véhicules ont été interpellés lors de cette opération. Le véhicule pesait, au total, 7500 kilos au lieu des 3500 autorisés au maximum. Une telle surcharge peut rendre le véhicule difficile à manier et très instable.





L'an dernier, lors d'une opération similaire, un véhicule avec une surcharge de 4,3 tonnes avait déjà été intercepté.